ЕВРАЗ НТМК реализует проекты цифровизации производства

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На агрегате создана математическая модель, которая помогает разливщикам стали и операторам достигать более высокого качества стальной заготовки. На внедрение проекта направлено более 8,5 млн рублей.

В расчете модели участвуют данные с 80 датчиков, которые собирают, сохраняют и передают информацию по плавкам стали в систему. Операторы пульта управления видят в системе комплексную картину состояния оборудования и технологические параметры, а также получают рекомендации по ведению разливки. Это позволяет оперативно реагировать на отклонения в технологии и изменять скорость разливки или скорость обжатия. Ремонтники отслеживают состояние различных агрегатов и получают аналитический прогноз по их дальнейшему состоянию и могут улучшить систему обслуживания, предупредить поломки.

Внедрение проекта предикативной аналитики на МНЛЗ 4 позволит снизить простои на 135 часов и получить 114 млн руб. экономического эффекта в год.

Реализация проекта началась в декабре 2020 года. В ближайшее время подобную систему планируется внедрить на три другие МНЛЗ конвертерного цеха.