В Ирбите на возведение очистных сооружений потратят 840 миллионов

Очистные сооружения появятся в трех километрах от города Фото: Алексей БУЛАТОВ

В трех километрах от уральского города Ирбит рядом с дорогой «Горбуновское – Байкалово – Ирбит» построят очистные сооружения для хозяйственно-бытовых сточных вод, производительность которых составит 10 тысяч кубометров в сутки.

Здесь же возведут Главную насосную станцию, напорный коллектор и самотечный коллектор. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Стоимость объекта превысит 840 миллионов рублей. Очистные сооружения построят в три этапа. Работы начнутся в 2021 году и завершатся до конца 2023 года.