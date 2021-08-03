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Недвижимость3 августа 2021 13:52

В Ирбите на возведение очистных сооружений потратят 840 миллионов

Объект появится в трех километрах от города
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Очистные сооружения появятся в трех километрах от города

Очистные сооружения появятся в трех километрах от города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В трех километрах от уральского города Ирбит рядом с дорогой «Горбуновское – Байкалово – Ирбит» построят очистные сооружения для хозяйственно-бытовых сточных вод, производительность которых составит 10 тысяч кубометров в сутки.

Здесь же возведут Главную насосную станцию, напорный коллектор и самотечный коллектор. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Стоимость объекта превысит 840 миллионов рублей. Очистные сооружения построят в три этапа. Работы начнутся в 2021 году и завершатся до конца 2023 года.