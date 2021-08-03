Уральские общественники получат 50 миллионов рублей на развитие социальных проектов

Чтобы получить поддержку организации должны представить конкурсной комиссии социальные проекты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области до 1 сентября принимают заявки от общественных организаций на право получения субсидии из областного бюджета. Чтобы получить поддержку они должны представить конкурсной комиссии социальные проекты.

- Проекты должны соответствовать одному из направлений конкурса: социальная поддержка и защита; охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи; образования и просвещения; поддержка молодежных проектов; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление межнационального и межрелигиозного согласия и так далее, - рассказали в департаменте информполитики.

На поддержку проектов выделено 50 миллионов рублей - 25 миллионов из Фонда президентских грантов Свердловской области и столько же из областного бюджета. Победители будут объявлены в ноябре 2021 года.

Дополнительная информация о конкурсе размещена на сайте министерства социальной политики Свердловской области.