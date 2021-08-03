Банк Уралсиб принял участие в «Битве банков»

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Банк Уралсиб"

Банк Уралсиб в Челябинске принял участие в партнерском мероприятии «Битва банков», организованном крупнейшим застройщиком города – компанией «Голос.Девеломпмент». В числе приглашенных также были представители других ведущих банков региона, ипотечные брокеры и риелторы.

Участники встречи обсудили ипотечные тренды этого года, перспективы изменений требований к заемщику и к объектам строительства, возможности получения кредитов на покупку машиномест и другие актуальные вопросы, связанные с рынком недвижимости. Представители банков презентовали гостям свои уникальные предложения по ипотеке.

- Основная цель «Битвы банков» состояла в том, чтобы уделить как можно больше внимания финансовым инструментам и различным банковским продуктам, ведь сегодня большая часть наших клиентов покупает объекты недвижимости с использованием ипотечных средств, и важно, чтобы мы находились в едином информационном поле с банками, – рассказала Елена Головкова, руководить направления по работе с партнерами компании «Голос.Девеломпмент».

Руководитель группы ипотечного кредитования Банка Уралсиб в Челябинске Елена Пономарева отметила, что партнерские отношения с риелторами и строительными компаниями играют важную роль в политике Банка. Уралсиб предлагает своим потенциальным заемщикам множество вариантов для решения жилищного вопроса благодаря широкой линейке ипотечных программ. И такие встречи помогают участникам лучше понять рынок недвижимости и перспективы его развития.

Банк Уралсиб предлагает клиентам целый ряд выгодных программ ипотечного кредитования. На выбор доступны программы на приобретение готового и строящегося жилья, рефинансирование ипотечных кредитов сторонних банков и кредиты на покупку коммерческой недвижимости. Кроме того, клиенты Банка Уралсиб могут получить ипотечный кредит на приобретение строящейся или готовой недвижимости, находящейся в залоге у стороннего банка.