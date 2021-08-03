Полицейские задержали двух мужчин, угнавших квадроцикл из сада в Екатеринбурге

Найти угонщиков полицейским помогли горожане Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге полицейские задержали двух мужчин, которые 23 июля угнали квадрацикл за 70 тысяч рублей из садового товарищества и попали на видео. Ими оказались двое местных жителей 1988 и 1987 годов рождения. Один из них ранее судим. Найти угонщиков полицейским помогли горожане.

- Подписчики одного из телеканалов в соцсетях поделились информацией о личностях вероятных похитителей. Оперативники разыскали указанных лиц, а также изъяли искомый квадроцикл, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Квадроцикл уже вернули владельцу, а на мужчин завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

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