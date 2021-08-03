В Крымске скончалась пресс-секретарь свердловского отдела полиции

До конца лета Елена Прядко планировала находиться в Анапе.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В центральной районной больнице Крымска скончалась 53-летняя жительница Свердловской области Елена Прядко. Женщина работала пресс-секретарем отдела полиции Новой Ляли. Об этом «КП» рассказали коллеги скончавшейся.
- С 1 ноября 2020 года Елена была в отпуске по уходу за ребенком. С 1 июня по 31 августа она взяла очередной неоплачиваемый отпуск, планировала отдыхать в Анапе, - объясняют знакомые Елены Прядко.
Точная причина смерти пока неизвестна. Ранее у свердловчанки была выявлена двусторонняя пневмония.