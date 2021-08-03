«Брусника» заплатит 100 тысяч рублей за рекламу, где девочка показывает средний палец

Также к административной ответственности привлекли управляющую организацию ООО «Брусника. Строительство и девелопмент»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Арбитражный суд Свердловской области поддержал решение Свердловского УФАС о признании рекламы застройщика «Брусника», где девочка показывает средний палец, нарушающей сразу несколько положений закона. Об этом сообщает антимонопольный орган.
Компания в рекламе использовала непристойные и оскорбительные образы. Также ролик «Потому что Брусника» формирует негативное отношение к тем, кто живет в старых домах, и нарушает запреты, связанные с защитой несовершеннолетних.
Комиссия Свердловского УФАС признала рекламу ненадлежащей 26 февраля и прекратила ее распространение. «Бруснике» был назначен административный штраф в размере 100 тысяч рублей.
Также к административной ответственности привлекли управляющую организацию ООО «Брусника. Строительство и девелопмент». Ей вынесли предупреждение. После этого компания застройщика обратилась в арбитражный суд, чтобы тот отменил решение УФАС. Однако суд встал на сторону антимонопольного органа.
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