Куда пропал сахар с полок магазинов в Свердловской области: отвечает губернатор

Многие в Свердловской области заметили, что сахар стал пропадать с полок магазинов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Свердловской области начали массово жаловаться главе региона на то, что с полок магазинов стал пропадать сахар. В связи с этим накануне губернатор отправил проверку в распределительные центры. Оказалось, что сахар не закончился.

- Сейчас самый сезон для варенья, из-за жары он начался немного раньше, чем обычно, - сказал Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. - А для варенья нужен сахар. За последние 10 дней спрос на него вырос в 2,5 раза. Именно поэтому он так быстро заканчивается в магазинах - его раскупают в секунду. Думаю, поставщики учтут этот момент и в ближайшие дни начнут привозить в магазины столько сахара, чтобы покрыть весь спрос. Я поручил правительству следить за ситуацией.

Отметим, что ранее в Свердловской области был введен режим ЧС из-за неурожая. К нему привела жаркая погода.