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Общество3 августа 2021 12:18

Жара в Свердловской области будет недолгой

Атмосферный фронт принесет в регион ливневые дожди
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Жара в регионе сменится дождливой погодой

Жара в регионе сменится дождливой погодой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Долгожданная жара, которая пришла наконец в Свердловскую область, будет недолгой. Об этом рассказали синоптики Уральского гидрометцентра.

- Недолгий период жары завершится в преддверии ближайших выходных дней с подходом с ЕТ России атмосферного фронта, который принесет ливневые дожди, грозы, кое-где возможен порывистый ветер, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Наиболее жаркими, по прогнозам синоптиков, на этой недели будут три дня - с 3 по 5 августа. Днем столбики термометров местами поднимутся до +34 градусов. В выходные дни 7 и 8 августа ночью ожидается от +8 до +13 градусов и от +17 до +22 днем.