За первое полугодие уральцы оформили ипотеку на 83 миллиарда рублей

В Свердловской области ипотека занимает почти 30% от всех выданных кредитов физическим лицам Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первое полугодие 2021 года жители Свердловской области оформили 33,5 тысячи ипотечных кредитов на сумму 83 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 45% по количеству и на 68% по объему больше. Об этом сообщает Уральское главное управление Банка России.

- Такая динамика объясняется прежде всего ростом доступности ипотеки: в июне 2021 года средневзвешенная ставка по ИЖК обновила исторический минимум и составила 7% годовых, - говорится в сообщении.

При этом средние сумма и срок ипотеки достигли своего исторического максимума. В июне 2021 года уральцы брали в среднем 2,7 миллиона рублей на 20 лет. А вот платежная дисциплина жителей региона сохраняется на высоком уровне.

В Свердловской области ипотека занимает почти 30% от всех выданных кредитов физическим лицам. Каждый третий ипотечный кредит в регионе был выдан под залог прав требования по договорам долевого участия.

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