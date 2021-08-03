За первое полугодие уральцы оформили ипотеку на 83 миллиарда рублей

В Свердловской области ипотека занимает почти 30% от всех выданных кредитов физическим лицам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За первое полугодие 2021 года жители Свердловской области оформили 33,5 тысячи ипотечных кредитов на сумму 83 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года это на 45% по количеству и на 68% по объему больше. Об этом сообщает Уральское главное управление Банка России.
- Такая динамика объясняется прежде всего ростом доступности ипотеки: в июне 2021 года средневзвешенная ставка по ИЖК обновила исторический минимум и составила 7% годовых, - говорится в сообщении.
При этом средние сумма и срок ипотеки достигли своего исторического максимума. В июне 2021 года уральцы брали в среднем 2,7 миллиона рублей на 20 лет. А вот платежная дисциплина жителей региона сохраняется на высоком уровне.
В Свердловской области ипотека занимает почти 30% от всех выданных кредитов физическим лицам. Каждый третий ипотечный кредит в регионе был выдан под залог прав требования по договорам долевого участия.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка