В ТРЦ «Академический» охранник с уборщицей скрутили мальчика на роликах

Мальчика силой выставили за дверь. Фото: группа «Akadem_new» в Instagram

В Екатеринбурге в ТРЦ «Академический» охранник на пару с уборщицей поймали и скрутили подростка, который катался на роликах прямо в здании. После этого, ребенка силой вытолкнули в одно из хозяйственных помещений. Видео с инцидентом распространил паблик «Akadem_new» в Instagram.

Фото: группа «Akadem_new» в Instagram

На видео, сделанном очевидцами, видно, как уборщица резко схватила молодого человека за футболку, в результате чего подросток упал на землю. Автор видеоролика отмечает, что возможно школьник нарушил правила, катаясь на роликах по залу.

– Сведений в полицию не поступало. Никто не обращался. Сейчас информация, опубликованная в СМИ, зарегистрирована. По ней будет проведена проверка, – ответили в пресс – группе УМВД по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге очередной случай жесткого обращения с несовершеннолетними произошел накануне, во дворе на Блюхера, 63а. Мужчина отобрал у ребенка велосипед и угрожал ему физической расправой.

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