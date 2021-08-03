На Урале пока не будут ужесточать ограничительные меры

Ограничительные меры на Урале пока сохранятся Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Свердловской области не намерены в ближайшее время смягчать или ужесточать ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

- Главная задача – выполнять меры, которые уже приняты. Хочу напомнить о необходимости соблюдения масочного режима, дистанции и обработки помещений. Думать сегодня о новых мерах, я считаю, не совсем продуктивно, - заявил заместитель губернатора.

Также Креков на брифинге заявил, что решение по формату обучения в новом учебном году пока не принято. Если заболеваемость будет постепенно снижаться, то дети сядут за парты, если продолжит расти, то не исключено дистанционное обучение.

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