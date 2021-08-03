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Общество3 августа 2021 11:08

В Екатеринбурге начали убирать лишние ограждения

От заборов уже избавили участок на улице Попова
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Больше всего ограждений снесут в Чкаловском районе

Больше всего ограждений снесут в Чкаловском районе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начали убирать лишние ограждения, список которых ранее был составлен совместно с ГИБДД. Рабочие демонтируют только те заборы, которые мешают свободному передвижению пешеходов и работе спецтехники.

На данный момент в городе уже убрали более 300 метров газонного и более 30 метров пешеходного ограждения на улице Попова. Прямо сейчас заборы сносят на улицах Сакко и Ванцетти, Амундсена и Академика Бардина. В мэрии отмечает, что демонтаж лишних ограждений позволит высвободить деньги, которые ранее уходили на содержание конструкций и перенаправить бюджетные деньги на более актуальные цели.

- В среднем на установку, ремонт, помывку и покраску одного погонного метра в бюджете города заложено около 7 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе мэрии.

Напомним, всего планируется демонтировать 73 километра конструкций. Их список мы публиковали ранее. Больше всего ограждений снесут в Чкаловском районе. Там проведут демонтаж 17,5 метра заборов. Меньше всего изменений будет в Кировском районе, где снесут всего 1,4 метра заборов.