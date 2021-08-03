Свыше 400 тыс. рублей для помощи детям собрали свердловские железнодорожники во время благотворительного забега «Достигая цели!»

Фото: предоставлено пресс-службой РЖД

На Свердловской магистрали профессиональный праздник – День железнодорожника – 1 августа отметили благотворительным забегом «Достигая цели!». Во время мероприятия было собрано свыше 400 тыс. рублей: это стартовые взносы бегунов и добровольные пожертвования тех, кто не смог принять участие в забеге, но хотел помочь. Средства поступили в благотворительный фонд «Дети России» для оказания адресной помощи тяжелобольным детям.

На собранные деньги будут приобретены кресла-коляски для 4-летней Софии и 9-летней Арины, домашний иппотренажер для 13-летней Евгении, система мониторинга глюкозы для 16-летнего Романа, а также специальный курс аудиотренировок, который поможет 8-летнему Арсению развить навыки устной и письменной речи.

Внести свой вклад в доброе дело могут все желающие: на сайте забега rzdrun-ekb.ru есть кнопка для сбора добровольных пожертвований «Не бежать, но помочь детям». Благотворительные взносы принимают в течение августа.

Забег «Достигая цели!», приуроченный к Дню железнодорожника, проходит на СвЖД уже пятый год подряд. За время этих благотворительных мероприятий было собрано около 4,2 млн рублей, что позволило оплатить лечение и приобрести дорогостоящее оборудование для 33 детей.

День железнодорожника – первый профессиональный праздник в России. Он был учрежден в 1896 году и приурочен ко дню рождения императора Николая I, начавшего строительство железных дорог в России. Праздновался он ежегодно 25 июня вплоть до 1917 года: в этот день железнодорожники отдыхали, а вечером, как правило, в зале Павловского вокзала Царскосельской железной дороги устраивался торжественный прием с концертом.

Традиция чествовать железнодорожников возродилась лишь в 1936 году: годом ранее железные дороги впервые за много лет перевыполнили план перевозок, и инициативная группа работников обратилась к правительству с просьбой отмечать трудовые успехи ежегодно.