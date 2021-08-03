На Урале машина с семьей перевернулась из-за ссоры супругов

Серьезных травм пассажирам удалось избежать только благодаря тому, что они были пристегнуты Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 5 километре трассы «Кировград-Карпушиха-Левиха» накануне ночью, 2 августа перевернулась машина с семьей. ДТП произошло из-за семейной ссоры - женщина дернула руль, за которым сидел ее муж, и мужчина потерял управление.

- Предварительно сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель, управляя автомобилем Kia Rio, в котором находились его семья: супруга и несовершеннолетний сын, двигался со стороны поселка Левиха в сторону города Кировград. Водитель не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на камень и опрокидыванием транспортного средства, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В аварии пострадала жена водителя и 13-летний ребенок. С сотрясением головного мозга их госпитализировали в ЦГБ Кировграда. В ГИБДД отметили, что серьезных травм им удалось избежать только благодаря тому, что они были пристегнуты.

По данным ГИБДД, водитель Kia Rio ранее уже привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима и имеет неоплаченный штраф. Поэтому на него составили еще один протокол из-за уклонения от исполнения административного наказания. Медосвидетельстование показало, что мужчина был трезв, а вот его жена имела внешние признаки опьянения.

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