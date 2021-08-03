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Происшествия3 августа 2021 10:12

В Нижнем Тагиле ретроавтомобиль сбил подростка на «зебре»

Водитель за два года вождения уже пять раз привлекался за нарушение ПДД
Анастасия ШИПИЦИНА
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Подросток не убедилась, что на дороге нет машин, и не пропустила водителя «ГАЗ». Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Подросток не убедилась, что на дороге нет машин, и не пропустила водителя «ГАЗ». Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе молодой водитель автомобиля «ГАЗ» сбил 16-летнюю девушку. Подростка доставили в больницу. Об этом сообщает TagilCity.ru со ссылкой на городской отдел пропаганды ГИБДД.

Девушку сбили 2 августа в 16:00 на пешеходном переходе у дома № 68/1 на Черноисточинском шоссе. Отмечается, что подросток не убедилась, что на дороге нет машин, и не пропустила водителя «ГАЗ».

Сотрудники ГИБДД установили, что мужчина 1999 года рождения, который был за рулем, за два года вождения уже пять раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Молодой водитель в момент ДТП был трезв. Однако за то, что он не пропустил пешехода в отношении него составили административный материал по статье 12.18 КоАП РФ.

16 -летнюю девушку доставили в больницу с ушибами позвоночника и левого бедра доставлена в лечебное учреждение, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

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