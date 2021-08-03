Центризбирком зарегистрировал кандидатов от Партии пенсионеров на выборы в Госдуму

Фото: предоставлено пресс-службой Партии пенсионеров

2 августа Центризбирком зарегистрировал список кандидатов от Партии пенсионеров на выборы депутатов Государственной Думы. Решение принято единогласно.

В составе списка – 277 кандидатов. Федеральную часть списка представляют Владимир Бураков, Андрей Широков и Владимир Ворожцов, он баллотируется в Свердловской области.

Партия пенсионеров имеет право участвовать в выборах в Государственную Думу без сбора подписей. Такая «парламентская льгота» предоставлена в связи с наличием у Партии по итогам прошлых выборов фракций в 12 региональных парламентах.

- Для многих тысяч наших однопартийцев сегодняшнее решение крайне важно, - говорит председатель Центрального совета ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ Владимир Бураков. - Так как партия выработала решения, которые могут позволить, на наш взгляд, значительно улучшить жизнь старшего поколения. И дать уверенность в будущем всем остальным возрастным группам. Кампания будет напряженной. Но принципиальность и ответственность ЦИК позволит провести ее с наилучшими результатами и меньшими замечаниями со стороны избирателей. А проект Общественной палаты по наблюдению за ходом голосования позволит нам выявлять все факты нарушения, если таковые будут.

Накануне, окружная избирательная комиссия зарегистрировала представителя ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ Владимира Таскаева в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы по одномандатному избирательному округу №169 (Свердловская область, Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ).

Владимир Таскаев заявил, что решил баллотироваться чтобы иметь возможность «решать проблемы жителей как конкретного 169-го округа, так и Свердловской области в целом».