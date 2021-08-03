В Екатеринбурге директора компании и ее пособника обвиняют в краже сахара стоимостью больше 66, 8 миллионов рублей

Уголовное дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить директора компании и ее пособника за кражу в 2019 году 3,3 тысяч тонн сахара себестоимостью больше 66,8 миллионов рублей. Женщина обвиняется в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере и отмывании денег, ее коллега - в пособничестве в растрате с использованием служебного положения.

По версии следствия, в сентябре 2019 года между организацией, которую возглавляла обвиняемая, и другим юридическим лицом был заключен договор, согласно которому подсудимая должна была хранить больше трех тысяч тонн сахара. Компания обвиняемой должна была отвечать за сохранность сахара и не имела право перемещать его без согласия собственника, однако владелица компании придумала его продать.

- Обвиняемая, являясь директором юридического лица, при пособничестве подельника растратила свыше 3,3 тысяч тонн сахара путем его продажи со склада, чем причинила организации - собственнику сахара ущерб. В целях легализации денежных средств она совершила ряд финансовых операций, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области.

Уголовное дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.