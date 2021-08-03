В Екатеринбурге пропал 84-летний дедушка

Пенсионе не вернулся домой накануне, 2 августа Фото: Лиза Алерт
В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 84-летнего дедушку. Копылов Владимир пропал накануне, 2 августа. Пенсионер нуждается в медицинско помощи.
- Был одет в темно-синюю кофту, черные брюки, черные туфли, - сообщается в ориентировке.
Приметы:
Рост: 165 см.
Телосложение: нормальное
Цвет глаз: карие
Волосы: седые
Если вы знаете, где может находиться Копылов Владимир, сообщите об этом инфоргу поиска Екатерине 89530530483.