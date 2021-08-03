В Екатеринбурге пропал 84-летний дедушка

Пенсионе не вернулся домой накануне, 2 августа Фото: Лиза Алерт

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают 84-летнего дедушку. Копылов Владимир пропал накануне, 2 августа. Пенсионер нуждается в медицинско помощи.

- Был одет в темно-синюю кофту, черные брюки, черные туфли, - сообщается в ориентировке.

Приметы:

Рост: 165 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: седые

Если вы знаете, где может находиться Копылов Владимир, сообщите об этом инфоргу поиска Екатерине 89530530483.