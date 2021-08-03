На Серовском тракте опрокинулся бензовоз с дизельным топливом

Сотрудники МЧС залили топливо, чтобы предотвратить возгорание Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 56 километре Серовского тракта ночью, 2 августа, опрокинулся бензовоз с 23 тоннами дизельного топлива в цистерне. На место аварии выезжали сотрудники МЧС и ГИБДД.

- Водитель 1966 года рождения, управляя грузовым автомобилем МАN не справился с управлением допустил съезд в левый кювет по ходу движения транспортного средства с последующим наездом на препятствие в виде дорожного ограждения и опрокидыванием, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

К счастью, водитель не пострадал. Он рассказал инспекторам ГИБДД, что ехал из Салавата в Невьянск со скоростью 70 километров в час, соблюдал режим труда и отдыха.

Топливо частично вытекло из бензовоза. Сотрудники МЧС залили его, чтобы предотвратить возгорание.