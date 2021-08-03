«Автомобилист» отправился в Сочи на первый предсезонный турнир

Хоккеисты «Автомобилиста» продолжают подготовку к новому сезону. Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Хоккеисты «Автомобилиста» продолжают подготовку к новому сезону. Подоченые Билла Питерса отправились в Сочи. Здесь команда впервые выступит на летнем предсезонном хоккейном турнире «Parimatch Sochi Hockey Open-2021», который пройдет с 3 по 8 августа.

Помимо екатеринбуржцев на престижном турнире сразятся еще пять команд – действующий чемпион КХЛ «Авангард» из Омска, СКА из Санкт-Петербурга, челябинский «Трактор» и Олимпийская сборная России.

В составе уральского клуба в Сочи отправились 33 хоккеиста: 3 вратаря, 11 защитников и 19 нападающих. Среди хоккеистов основного состава – молодые игроки из системы клуба, которые вместе с основной командой приняли участие в учебно-тренировочном сборе в поселке Рефтинский.

Команде предстоит сыграть 4 матча – 3 августа с ХК «Сочи», 5 августа их ждет СКА, с территориальным соседом «Трактором» придется сразиться 6 августа, а с Олимпийской сборной России 8 августа.