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Общество3 августа 2021 0:13

В уральских МФЦ перестанут обслуживать хамов и агрессивных посетителей

При этом и работники должны быть вежливы
Алена ЗАХАРОВА
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Работники МФЦ могут не обслуживать агрессивных посетителей

Работники МФЦ могут не обслуживать агрессивных посетителей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В правительстве Свердловской области утвердили новый стандарт работы МФЦ.

Теперь, обслуживая посетителей, работники Многофункциональных центров не могут проявлять грубость, принимать пищу и разговаривать по телефону. Также запрещено высказывать личное мнение относительно действий федеральных и региональных органов власти.

При этом агрессивным посетителям можно отказать в обслуживании, а случае необходимости даже привлечь сотрудников полиции.