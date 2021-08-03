В уральских МФЦ перестанут обслуживать хамов и агрессивных посетителей

Работники МФЦ могут не обслуживать агрессивных посетителей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В правительстве Свердловской области утвердили новый стандарт работы МФЦ.

Теперь, обслуживая посетителей, работники Многофункциональных центров не могут проявлять грубость, принимать пищу и разговаривать по телефону. Также запрещено высказывать личное мнение относительно действий федеральных и региональных органов власти.

При этом агрессивным посетителям можно отказать в обслуживании, а случае необходимости даже привлечь сотрудников полиции.