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Общество2 августа 2021 23:16

В Свердловской области с началом купального сезона утонули 67 человек, среди них 14 детей

МЧС просит уральцев быть внимательными на воде
Алена ЗАХАРОВА
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Самые частые нарушения – это купание в состоянии алкогольного опьянения или запрещенных местах

Самые частые нарушения – это купание в состоянии алкогольного опьянения или запрещенных местах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала купального сезона в Свердловской области утонули 67 человек, сред них 14 детей. Трагические случаи произошли в местах, которые не были оборудованы для купания, а дети находилась без присмотра взрослых.

В связи с тем, что в Свердловской области сохраняется сухая и жаркая погода, сотрудники МЧС и полиции патрулируют зоны отдыха около водоемов, напоминают отдыхающим о соблюдении правил безопасного купания и поведения на воде.

Самые частые нарушения, за которые наказывали сотрудники полиции – это купание в состоянии алкогольного опьянения или запрещенных местах, а также за отсутствие присмотра за купающимися детьми. Уже составлено более тысячи административных материалов за нарушение свердловчанами порядка в береговых зонах.