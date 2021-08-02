Художница из Нижнего Тагила запустила флешмоб «Циркеннале»

В акции принимают участие художники из разных городов страны. Фото: alicehualice/Instagram

Художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина запустила флешмоб «Циркеннале». Акция направлена против проведения Уральской биеннале в здании екатеринбургского цирка. Ранее девушка отказалась от участия в биеннале и заявила, что против того, чтобы художники прикасались к «варварской индустрии».

- На выставках погибают живые существа, кураторы предлагают расписывать художникам вольеры в зоопарке, художники используют диких животных в своих перформансах, одной из площадок биеннале становится действующий государственный цирк — всё это является частью современного искусства России, и меня очень это беспокоит, — сказала Горшенина.

В акции принимают участие художники из разных городов страны, которые решили поддержать Горшенину. Они выкладывают в соцсетях фотографии и заявляют почему деятели искусства не должны устраивать мероприятия в цирках. Большинство склоняются к тому, что искусство не должно поддерживать вид развлечений, где есть насилие над животными.

Организаторы выставки заявили, что «цирк невозможно изъять из биеннале», это часть российского искусства. Однако их обвинили в том, что ответ никак не решает проблему.