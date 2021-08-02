В Нижнем Тагиле рецидивист попытался ограбить квартиру, когда ее хозяева спали

Фото: пресс-служба Росгвардии по Свердловской области

В Нижнем Тагиле бойцы Росгвардии задержали рецидивиста, который попытался ограбить квартиру местных жителей. Преступник залез в жилище через балкон ранним утром, когда хозяева еще спали. Супруги проснулись от шума и увидели у себя в доме неизвестного с кошельком в руках.

- Заметив в его руках кошелек, хозяин жилища вступил с незваным гостем в борьбу и отбил свое имущество, однако злоумышленник сумел покинуть квартиру через окно и скрыться, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Во время патрулирования района бойцы заметили схожего по приметам молодого человека, его сразу доставили в полицию. Выяснилось, что подозреваемым оказался ранее судимый за похожие преступления житель Екатеринбурга. Возбуждено уголовное дело.