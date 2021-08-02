В Екатеринбурге падают цены на аренду квартир

В Екатеринбурге снижаются цены на аренду квартир Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге снижаются цены на аренду квартир. Эксперты связывают это с сезонным снижением спроса на недвижимость, причем столица Урала – это один из немногих регионов, где отмечается этот показатель.

Снять однокомнатную квартиру на длительный срок можно за 18200 рублей, а двухкомнаткню за 22700 рублей – такие показатели приводит ЦИАН. Специалисты в сфере недвижимости отмечают, что за месяц показатели снизились на 2% и 4%

Еще одна причина, по которой дешевеет аренда, это возросшее число предложений. В уральской столице, по данным ЦИАН, сдается 377 однокомнатных, 307 двухкомнатных, 134 трехкомнатных и 19 четырехкомнатных квартир.