В Нижнем Тагиле на реставрацию Дома Окуджавы потратят почти 22 миллиона рублей

Дом Окуджавы в Нижнем Тагиле. Фото: проектная документация

В Нижнем Тагиле Дом подрядчика Белова, в котором в 1930-е годы проживала семья Булата Окуджавы, отреставрируют за 22 миллиона рублей. Работы должны быть выполнены по контракту до конца мая 2022 года.

По условиям электронного аукциона, исторический облик здания, площадью 191 квадратный метр, должен быть сохранен. Здесь выполнят внутреннюю гидроизоляцию стен, замену окон и окон, а также зальют бетонный пол. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В залах и вестибюле Дома Окуджавы новые полы выполнят из ламинированного паркета, заменят чердачные перекрытия, укрепят перекрытия над подвалом, а также наружные стены. Кирпичная кладка наружных стен будет полностью восстановлена. Кроме того, будут приведены в порядок все инженерные сети и сигнализация.

Сумма контракта составляет 21 943 000 рублей.