В магазине в центре Екатеринбурга зооспасатели нашли змею

Фото: "Зооспас в Екатеринбурге"

Днем 1 августа зооспасатели из Екатеринбурга получили необычный вызов. Местная жительница, которая держит магазин в центре города, обнаружила в помещении живую змею. Дверь в торговый зал прикрыли, а начало рабочего дня пришлось отложить на неопределенный срок. Прибывшие на место спасатели даже не предполагали, как будут ловить животное.

- Когда же хозяйка магазина, дожидавшаяся нашего приезда снаружи, с осторожностью отперла дверь, то на ступеньках в панике заметалась тоненькая змейка. Два симметричных ярко-желтых пятна рядом с головой выдавали ужа обыкновенного, - рассказывает зооспасатель Евгений Зенков.

Чтобы змея не успела ускользнуть в щель под сайдинг помещения, Евгений Зенков расставил перед ней мешок, чтобы уж успел в нем укрыться. Через полчаса его вывезли за город и выпустили в акватории Верх-Исетского пруда.