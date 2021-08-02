Орлов пообещал экскурсию по мэрии тому, кто оригинально поздравит Екатеринбург с 298-летием

Алексей Орлов проведет экскурсию по мэрии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов приглашает принять участие в конкурсе на лучшее оригинальное поздравление города с 298-м днем рождения. Он уверен, что увидит много креативных роликов.

Чтобы принять участие необходимо подписаться на главу уральской столицы в Instagram и разместить на своей странице в соцсети поздравление с хештегом #ЕКАТЕРИНБУРГУ298, а также сделать отметку @glava.ekb.

-К большому сожалению, из-за пандемии коронавируса мы не можем традиционно отметить День города, мероприятия которого были запланированы на 14 августа. Но это не повод отказываться от поздравления любимого города! — сообщил Орлов.

Победители конкурса получат памятные подарки. Также для них Алексей Орлов проведет экскурсию на башню с часами администрации города.