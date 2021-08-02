Под Богдановичем полицейские поймали парня, который искал наркотики в лесу

Молодой человек свою вину признал в полном объеме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Богдановичем полицейские задержали 27-летнего молодого человека, который искал «закладку» с наркотиками. Парня заметили в лесу с навигатором в руках, чуть позже выяснилось, что в его телефоне находятся координаты тайника с запрещенным веществом. Силовикам он объяснил, что покупает товар для личного пользования.

- В двух километрах от деревни стражи порядка в земле под листвой обнаружили и изъяли из незаконного оборота наркотическое вещество массой 1.44 грамма. Кстати, молодого человека ранее уже судили по аналогичной статье, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотические средства, совершенные в крупном размере». Молодой человек свою вину признал в полном объеме, до суда его отпустили под подписку о невыезде.