Больше 70% мошенников в Екатеринбурге работают через интернет

Основными схемами обмана остаются звонки «службы безопасности банка» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские рассказали о популярных видах мошенничества, в том числе с использованием интернета и телефонной связи. Стоит отметить произошло снижение числа подобных преступлений, так в 2021 году возбуждено 1308 уголовных дел.

- Несмотря на снижение цифры более чем на 20 % по сравнению с прошлым годом, тема хищений средств граждан путем обмана остается актуальной. При этом доля мошенничеств с использованием интернета и телефонной связи составила 72 % от общей массы мошенничеств, - сообщил временно исполняющий начальника отдела по борьбе с мошенничествами городского управления МВД Александр Поздеев.

Мошенники, которые похищают деньги с карт граждан, могут находиться в других регионах и даже в других странах. Основными схемами обмана остаются звонки «службы безопасности банка», но теперь преступники могут представиться еще и сотрудниками различных правоохранительных органов. При этом злоумышленники используют технологию подмены реально существующего номера.

- Подставные правоохранители подтверждают «правомерность» действий «банковских сотрудников», предлагающих перевести деньги клиента на так называемые безопасные счета, - рассказал временно исполняющий начальника отдела Следственного управления УМВД Дмитрий Яниев.

Эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России Александр Сальников сообщил, что мошенники часто используют приемы социальной инженерии для того, чтобы получать доступ к деньгам жертвы. Также он выделил индикаторы, которые позволят понять клиенту, что он имеет дело с преступниками: попытка завладеть данными клиента (пин-коды, CVC-коды, одноразовые пароли из СМС), инициативный звонок клиенту, каких настоящие сотрудники банка не совершают, тема разговора — возможность получить или уберечь денежные средства, введение собеседника в стрессовое состояние путем угрозы потери денег и просьбы незамедлительно действовать.