Салют в День города в Екатеринбурге 2021 отменили

Салюта в 2021 году на День города в Екатеринбурге не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

«КП-Екатеринбург» публикует информацию о том, как пройдет День города 2021 в Екатеринбурге, и какие мероприятия решено отменить.

В этом году праздник перенесли с 21 на 14 августа (суббота), все массовые мероприятия отменяются, а само торжество, как и в прошлом году, проведут в онлайн-формате. Об этом сообщил начальник Управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков.

Телемарафон в День города будет вестись с крыш «Пассажа» и мэрии, часть включений проведут с площади 1905 года, где пройдет фестиваль ландшафтного искусства. Трансляцию можно будет смотреть на «4 канале» и на сайте екатеринбург.рф.

В эфире покажут поздравления от почетных граждан Екатеринбурга, концерт симфонического концерта, возложение цветов, городскую свадьбу, традиционный конкурс «Мисс Екатеринбург». Марафон будут транслировать с 11 до 22 часов.

Торжественного салюта в День города в Екатеринбурге в 2021 году не будет. Его отменили, чтобы горожане не скапливались на отдельных площадках.

- Салюта в этом году не будет. Эпидемиологическая ситуация пока очень опасная и не позволяет нам провести его. Екатеринбург не умеет делать плохие события, фейерверки. Сегодня принято решение подождать, и уже в следующем году, я надеюсь, все будет как раньше, - заявил Илья Марков.

Полное расписание празднования Дня города 2021 в Екатеринбурге будет опубликовано позже.