Полпред УрФО призвал вакцинировать 60% уральцев до 1 сентября

По словам чиновника, среднесуточный темп вакцинации вырос, однако этого недостаточно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полпред УрФО Владимир Якушев заявил о планах привить от коронавируса к 1 сентября 60 процентов уральцев – это почти шесть миллионов человек. По словам чиновника, среднесуточный темп вакцинации вырос, однако этого недостаточно. В некоторых регионах заболеваемость за два летних месяца выросла более чем в пять раз. На сегодняшний день первый компонентом привились 2.8 миллиона человек, завершили курс вакцинации на 600 тысяч человек меньше.

- Уральский федеральный округ переживает третью волну коронавируса. Вместе с тем коэффициент распространения инфекции несколько снизился - 1,04. Но про выход на плато пока говорить рано, - сообщают в пресс-службе УрФО.

Ранее губернатор Свердловской области сообщил, что в регион пришла крупная партия вакцины от коронавируса. 2 августа в больницы поступили 67.3 тысячи доз «Спутник Лайт». Преимущество «Спутник Лайт» в том, что вакцина однокомпонентная. В отличие от остальных препаратов здесь достаточно одного укола.