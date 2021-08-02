Жительница Екатеринбурга вернула 40-килограммовое дерево, которое накануне сама же и украла

Девушка, укравшая дерево, попала на камеры видеонаблюдения Фото: Музей компьютеров и игр Екатеринбурга

Жительница Екатеринбурга вернула музею компьютеров и игр 40-килограммовое дерево, которое она унесла в минувшее воскресенье. Примечательно, что хрупкую девушку не смутили ни проходящие мимо люди, ни наклейка с предупреждением о видеонаблюдении. Чуть позже она сама связалась с представителями музея и пообещала вернуть растение.

- Фикус вернулся на свое место. Девушка просто оставила его здесь и принесла свои извинения, инцидент исчерпан, в полицию мы не обращались, - сообщили «КП-Екатеринбург» представители музея.

О причине своего необычного поступка екатеринбурженка не рассказала, что в музее пообещали уточнить у нее это, когда она вернет дерево.