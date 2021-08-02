Футбольный клуб «Урал» вернет фанатам деньги за билеты на матч с «Нижним Новгородом»

Напомним, матч «Урала» и «Нижнего Новгорода» состоялся в минувшее воскресенье 1 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Болельщики футбольного клуба из Екатеринбурга «Урал», которые не попали на игру с «Нижним Новгородом» в ближайшее время смогут получить деньги за оплаченные билеты. Напомним, из-за пандемии на трибуны пустили всего 500 «избранных» фанатов, у которых были абонементы и бизнес-карты.

- Тем, кто купил билеты онлайн, деньги будут возвращены автоматически в ближайшее время. Сроки зависят от технических возможностей платежных систем. Болельщики, которые купили билеты в клубном магазине, для возврата денежных средств должны подать заявление, - сообщают в пресс-службе ФК «Урал».

Напомним, матч «Урала» и «Нижнего Новгорода» состоялся в минувшее воскресенье 1 августа на домашнем стадионе «Екатеринбург Арена» и завершился с ничейным счетом 1:1.