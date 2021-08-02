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Общество2 августа 2021 17:40

В Нижнем Тагиле пьяный местный житель напал на полицейского

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Сотрудник МУ МВД России «Нижнетагильское» пытался успокоить буйного уральца

Сотрудник МУ МВД России «Нижнетагильское» пытался успокоить буйного уральца

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 35-летнего местного жителя подозревают в нападении на силовика прямо в отделении полиции. В следствии считают, что мужчину привезли в отдел, когда он был в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудник МУ МВД России «Нижнетагильское» пытался успокоить буйного уральца, однако последний повел себя агрессивно и применил физическое насилие.

- Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до пяти лет лишения свободы, - отметили в СУ СК России по Свердловской области.

В настоящее время по уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательной базы.