В Нижнем Тагиле на ремонт «Дома Окуджавы» потратят почти 22 миллиона рублей

Планируется, что ремонт завершат до 31 мая следующего года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который будет готов отремонтировать «Дом Окуджавы», который расположен на улице Карла Маркса. На реставрационные работы выделят почти 22 миллиона рублей, эти деньги выделят из местного бюджета. Планируется, что ремонт завершат до 31 мая следующего года.

- Общая площадь помещений - 190,8 квадратных метров. В санузле, тамбуре и кладовой выложат полы и стены керамогранитом. В залах и вестибюле полы обустроят из ламинированного паркета, - говорится на сайте госзакупок.

Планируется, что работы пройдут в два этапа. В 2021 году строители сделают капитальный ремонт в доме подрядчика Белова, именно в нем расположен центр, а через год пройдет благоустройство территории около здания.