Под Североуральском мужчина разобрал железнодорожное полотно и сдал его на металл

Мужчина успел похитить в общей сложности около 11 метров железнодорожного полотна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральске транспортные полицейские задержали 46-летнего мужчину, который разрезал и украл рельсы, которые остались после замены железнодорожного полотна. Инцидент произошел еще в первой декаде июля. Похитителем оказался житель села Покровск-Уральский.

- До того, как его незаконную деятельность пресекли транспортные полицейские, мужчина успел похитить в общей сложности около 11 метров железнодорожного полотна, он разрезал его с помощью оборудования для резки металла на четыре фрагмента, - сообщили в управлении на транспорте по УрФО.

Общая сумма ущерба составила порядка 13 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража», злоумышленника до суда отпустили под подписку о невыезде при надлежащем поведении.