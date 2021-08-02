На Урале за сутки от COVID-19 умерли еще 22 человека

Урал бьет антирекорды по коронавирусной статистике. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще 22 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб региона. Накануне показатель по смертности от COVID-19 был таким же.

Что касается новых коронавирусных больных, то в этом отношении Свердловская область установила очередной антирекорд: 527 заболевших за сутки. Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии составляет 108 468 человек, из которых 100 748 полностью справились с вирусом. За сутки из больниц выписали 449 человек.

Больше всего заболевших – в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, Верхней Пышме, Ревде.

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