В Екатеринбурге девушку арестовали за полуобнаженное фото на фоне отдела полиции

На обеих девушек составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местную жительницу Елену Никифоровскую арестовали на трое суток за вызывающее фото на фоне отдела полиции № 5. Девушка на кадре была в полуобнаженном виде. Известно, что ее фотограф Айсель Ахмедова получила двое суток ареста.

- На обеих девушек составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга.

Девушек задержали на прошлой неделе. Они уже не в первый раз устраивают провокационные фотосессии, ранее Елена Никифоровская сфотографировалась со спущенными штанами на фоне здания Законодательного собрания Свердловской области.