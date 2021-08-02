Сбербанк заблокировал счета жителя Свердловской области из-за торговли битокоинами

Суд отменил решение Сбербанка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В августе 2020 года Сбербанк заблокировал счета жителя Ревды Павла Р., который торгует биткоинами на бирже. Свердловский областной суд признал решение кредитной организации незаконным. Об этом сообщает само ведомство.

- В период с мая по август 2020 года по его счетам проводились регулярные зачисления денежных средств от физических лиц, а самим мужчиной производились списания денежных средств со счетов. В августе месяце Банк посчитал все операции клиента необычными, - говорится в сообщении.

Отмечается, что банк заблокировал карты и счета клиента и попросил его предоставить документы, объясняющие источник денежных средств, а также смысл проводимых операций. Кроме того, Сбербанк остановил дистанционное обслуживание Павла. Мужчина мог проводить все операции только при личном обращении в банк.

Житель Ревды предоставил документы, доказывающие, что он проводит сделки по продаже биткоинов на криптовалютных биржах. Однако кредитная организация не отменила свое решение.

Павел подал иск в Ревдинский городской суд. Но суд встал на сторону Сбербанка. Тогда мужчина обжаловал решение в Свердловском областном суде и выиграл апелляцию.

Судебная коллегия по гражданским делам решила, что у банка были основания для блокировки счетов. Однако после объяснения Павла, что он торгует биткоинами, банк должен был снять блокировку. Уточняется, что в российских законах купле-продажа криптовалюты не отображена, а значит и не запрещена.

Также Павел просил суд о компенсации морального вреда, но суд отказал. Сбербанк должен будет только возместить судебные расходы в размере пяти тысяч рублей.

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