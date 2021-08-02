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Общество2 августа 2021 15:44

В Екатеринбурге пенсионерка потеряла полтора миллиона, поверив телефонным мошенникам

Женщине рассказали, что на ее имя пытаются оформить кредит
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 67-летняя местная жительница потеряла полтора миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Женщина обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Пенсионерке сообщили, что на нее пытаются оформить кредит. Чтобы избежать этого, ей предложили перевести все сбережения на защищенные счета.

- Для пущего убеждения введенной в заблуждение гражданке позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший настоятельно рекомендовал выполнить все указания «банковских консультантов», - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Женщина поверила злоумышленникам, отправила им все свои деньги и позже поняла, что ее обманули. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Идет поиск преступников.