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Общество2 августа 2021 15:33

В центре Нижнего Тагила на три недели закрывают участок улицы

Здесь будут ремонтировать теплотрассу
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Ремонт завершится 24 августа

Ремонт завершится 24 августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на три недели закрывают улицу Пархоменко на участке от Жуковского до Восточного проезда. Здесь будут ремонтировать теплотрассу. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

Участок будет закрыт в период с 4 по 24 августа 2021 года. Из-за перекрытия временно изменится маршрут нескольких городских маршруток, которые курсируют по городу под номерами 2,5, 31 и 46.

Они будут ездить в этот период по улицам Жуковского – Восточная – Восточный проезд, а далее – по Пархоменко. Схема размещения остановок для пассажиров не меняется.