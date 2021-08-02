На Урале за минувшие выходные задержали больше 150 пьяных водителей

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Свердловской области за минувшие выходные во время рейда задержали больше 150 пьяных водителей. Многие из них отказались от прохождения освидетельствования, 15 человек попались на этом нарушении повторно, поэтому им грозит уголовная ответственность.

- Например, под Ирбитом после ДТП задержали 35-летнего местного жителя. Результат освидетельствования – 1,08 мг/л, что соответствует сильнейшей степени алкогольного опьянения, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Также за последние два дня задержали 129 водителей, у которых не было водительского удостоверения, еще 22 человека, ранее лишенных этого документа. В госавтоинспекции напомнили, что за подобные нарушения автолюбителям грозит административная ответственность, лишение прав и штраф до 30 тысяч рублей.