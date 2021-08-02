В Свердловской области из-за жары объявили предупреждение

Первая неделя августа на Урале будет жаркой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области со 2 по 5 августа сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса. Об этом предупреждает ФГБУ «Уральское УГМС».

Такая пожароопасность связана, в том числе, с жаркой погодой, которая пришла в Свердловскую область. По прогнозам синоптиков, 3 августа температура ночью составит +12… +17 °C, днем она поднимется до +26… +31 °C. При этом свердловчан ожидает переменная облачность и местами кратковременные дожди.

4 августа ночью значения термометра достигнут +13… +18 °C, а днем воздух прогреется до +29… +34°C. 5 августа, согласно прогнозу, ночью температура будет равна +14… +19 °C, днем она вырастет до +27… +32°C. В эти два дня жителей региона также ждет переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы.

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