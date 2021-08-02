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Общество2 августа 2021 14:30

В Нижнем Тагиле неизвестный разгромил витрины двух магазинов

Владельцы написали заявления в полицию
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Владельцы магазинов обратились в полицию

Владельцы магазинов обратились в полицию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле неизвестный разгромил вход у кофейни и витрины двух магазинов. Инцидент произошел ночью в субботу, 31 июля. Мужчина попал на видео.

- У кофейни «KleverCoffee» разбросали кашпо с цветами и сломали деревянные конструкции на окнах, - рассказали в группе ВКонтакте «Типичный тагильчанин». - Другие ребята пострадали гораздо сильнее, цветочный магазин «Prosto flowers» и магазин стильной одежды Анастасии Эванс - у них разбиты витрины.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что владельцы заведений входы которых разгромил неизвестный мужчина написали заявления о повреждении имущества.

- В настоящее время в отделе полиции 16 организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение, - рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

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В Нижнем Тагиле неизвестный разгромил витрину магазина
В Нижнем Тагиле неизвестный разгромил витрину магазина
Видео: vk.com/tagil