В Нижнем Тагиле неизвестный разгромил витрины двух магазинов

Владельцы магазинов обратились в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле неизвестный разгромил вход у кофейни и витрины двух магазинов. Инцидент произошел ночью в субботу, 31 июля. Мужчина попал на видео.

- У кофейни «KleverCoffee» разбросали кашпо с цветами и сломали деревянные конструкции на окнах, - рассказали в группе ВКонтакте «Типичный тагильчанин». - Другие ребята пострадали гораздо сильнее, цветочный магазин «Prosto flowers» и магазин стильной одежды Анастасии Эванс - у них разбиты витрины.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали, что владельцы заведений входы которых разгромил неизвестный мужчина написали заявления о повреждении имущества.

- В настоящее время в отделе полиции 16 организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение, - рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».