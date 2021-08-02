Уральцам предложили бесплатную годовую подписку на Apple Music

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Абоненты МегаФона получили возможность бесплатно пользоваться Apple Music в течение года. Предложение запущено с учетом актуальных потребностей клиентов – сегодня около 20 млн абонентов оператора регулярно пользуется музыкальными стриминговыми сервисами.

Жители двух городов УрФО – Екатеринбурга и Ханты-Мансийска – вошли в топ-7 страны по использованию стриминговых сервисов. По данным МегаФона, 57% аудитории таких приложений приходится на мужчин, 43% на женщин. Наибольшую группу составляют абоненты в возрасте от 31 до 40 лет.

Бесплатная годовая подписка на Apple Music будет доступна всем новым пользователям тарифной линейки #БезПереплат вне зависимости от выбранного тарифа. Для действующих абонентов МегаФон предоставляет бесплатный шестимесячный доступ к сервису на любом тарифе. Активировать подписку можно в личном кабинете мобильного приложения МегаФона в разделе «Для меня».

В Apple Music доступно более 75 миллионов песен, которые можно слушать без рекламы онлайн или загрузить для оффлайн прослушивания. Треки доступны в насыщенном, объемном зву е Dolby Atmos1 на любых устройствах, в том числе работающих на базе операционной системы Android.

Предложение действует до 29 августа, узнать подробнее об условиях можно на сайте МегаФона, об Apple Music – на сайте сервиса.