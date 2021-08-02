Проблему с долгами Гортранса Екатеринбурга будут решать в областном правительстве

На минувшей неделе пассажиры ждали троллейбусов больше часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце июля стало известно, что Гортранс Екатеринбурга накопил долги на сумму 140 миллионов рублей перед энергетиками. В мэрии главной причиной назвали пандемию коронавируса, из-за которой пассажиропоток заметно уменьшился.

Сумма огромная, поэтому ситуацию нельзя решить одномоментно, однако решать нужно, и в очень сжатые сроки. В пятницу, 30 июля, троллейбусы остановились на улице Белинского и Щербакова. Пассажиры не могли дождаться транспорта больше часа. В Гортрансе заявили, что остановка работы общественного транспорта связана с аварией на контактной сети.

- Что касается неисправности 30 июля, связанной с отключением электроэнергии на минувшей неделе. Все оперативно устранено и работает в штатном режиме, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Гортрансе.

Именно тогда и стало известно о долгах. В Администрации города проблему с долгами будут решать на совещаниях. Также совещания пройдут и на уровне Минтранса Свердловской области.

- Ситуация одномоментно не может разрешиться. Долг, который сейчас есть у Гортранса, одномоментно закрыть нельзя. На этой неделе запланировано несколько рабочих совещаний на уровне Администрации города и на уровне Минтранса, где этот вопрос будет рассматриваться, какие-то решения будут приняты, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Напомним, что энергетики на переговорах предлагали транспортникам погасить долг в несколько этапов, но пока достичь конкретных договоренностей не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге встали трамваи и троллейбусы. Горожане не могли дождаться транспорт больше часа (подробнее)

В Екатеринбурге энергетики обесточили городской транспорт из-за долгов. Во всем виновата пандемия COVID-19 (подробнее)