Нижний Тагил отметит День города в онлайне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на День города из-за пандемии коронавируса отменили массовые мероприятия. То есть салюта, концерта и других запланированных ранее торжественных событий не будет. Как рассказали в администрации города, празднование пройдет в онлайн-формате.

- Есть программа онлайн мероприятий, которая в ближайшее время будет опубликована на официальном сайте города. Кроме того, по традиции, в ограниченном составе и с соблюдением всех противоэпидемических мер пройдет чествование Почетных граждан города, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

В этом году почетное звание присвоено двум тагильчанам. Также в День города поздравят горожан, получивших звания «За заслуги перед городом» и «Тагильский характер».

Отметим, что в Екатеринбурге День города также пройдет в онлайн-формате. В этом году не будет традиционного салюта и концерта с хэдлайнером.