Автор «Беспринципных» оценил современный юмор: запретные темы есть

Александр Цыпкин уверен, что многие стали более ранимо относиться с шуткам из-за травли в Интернете. Фото: Instagram Александра Цыпкина

Автор рассказов, по которым сняли сериал «Беспринципные» Александр Цыпкин оценил результаты всероссийского опроса, посвященному запретным темам в юморе. Респонденты заявили, что запретными темами сегодня являются религия, политика, здоровье и коронавирус. Об этом пишет портал NEWS.ru.

Цыпкин считает нормальным, что россияне не любят шутить по поводу здоровья.

- Это нормально, с учетом того, в какое время мы живем. Для многих тема здоровья связана с настоящими трагедиями, - говорит писатель.

По итогам опроса 9% россиян заявили, что шутить можно на любые темы. Писатель уверен, что многое зависит от того, в какой ситуации человек шутит.

- Если вы думаете, что у кого-то ваша шутка может вызвать слезы печали, то лучше не шутить. Если стоит такой выбор, что можно пошутить, получить порцию радости, но при этом расстроить кого-то. Лучше все же пошутить так, чтобы никого не обидеть, - заключает Александр Цыпкин.